"Ho deciso di fare un fioretto: eliminare dal mio cellulare tutti i social perché mi stavano creando una dipendenza malata e ho anche deciso di cambiare numero di telefono e di rimanere in contatto per il momento solo coi miei famigliari " ha spiegato.

Laura Pausini in una Instagram story, annuncia: “Nelle ultime settimane, con l'arrivo di Ritorno ad Amare, ho deciso di fare qualcosa di concreto per me , perché questa canzone è uno stimolo per ritornare ad amare noi stessi”.

Il messaggio di Laura Pausini su Instagram

“Ne avevo e ne ho bisogno, stavo passando troppo tempo davanti allo schermo e questo mi causava ansia e stress" ha raccontato. "A volte non riuscivo a dormire perché pensavo di non essere riuscita a leggere e a rispondere a tutti i messaggi. Riavvicinarmi alla mia vita mi sta permettendo di sentirmi più serena e più concentrata con le persone reali al mio fianco. Con la luce del sole e non a quella artificiale dello smartphone".

Pur avendo scelto di allontanarsi dai social, la cantante ha spiegato come continua a mantenere un legame con il suo pubblico: "Ogni tanto passo da qui con i cellulari dei miei collaboratori perché non voglio perdere il contatto con voi, anche se da sempre mi faccio conoscere attraverso le canzoni che canto e questo mi unisce a voi in un modo speciale, che solo la musica può creare. Oggi sono entrata 10 minuti e ho fatto un giro sui vari social leggendo notizie che non riguardano me e ho trovato un odio sfrenato contro tutto e tutti. Mi sono spaventata”.

Il messaggio di Laura Pausini si conclude con un invito alla riflessione: “Fate attenzione a non cadere in questa trappola che può portarvi davvero a stare male. La salute vale e merita di più. Non siamo stati capaci di usare i social per creare contatti e avvicinarci. Sono diventati il posto dove si vomita rabbia e odio” per poi lasciare un monito a tutti: “State facendo qualcosa anche voi per ritornare ad amare voi stessi?”.

Laura Pausini e il rapporto con i social network: "All'inizio è stato un po' difficile"

Ospite a Verissimo nel 2024, Laura Pausini aveva raccontato del suo rapporto con i social network: "Da quando ci sono i social devi essere molto maturo. Devi dirti di non ascoltare troppo quello che leggi. Ormai tutti sono con il dito puntato, tutti sanno giudicare tutto. All'inizio per me è stato un po' difficile."