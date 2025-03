Laura Pausini è alle prese con l'adolescenza della figlia Paola, nata nel 2013 dall'amore per il marito Paolo Carta. La cantante, 50 anni, ha voluto condividere con i fan un aneddoto, ricordando un'esperienza vissuta con Paola 11 anni fa.

" Era il 17 marzo 2014 e avevo portato Paola a Marrakech in Marocco con tutti noi della band e lei stava sempre in braccio a me, con gli occhi grandi e guardava tutto e tutti con curiosità, sempre sorridente, dolce, tranquilla, cucciola", racconta Laura Pausini. Poi la cantante fa un balzo nel presente: " Oggi, 17 marzo 2025, Paola non sta più in braccio e chiudendosi nella sua camera mi ha appena detto: Bro stai chill. A me? Ma in che senso? Bro? A voi succede di sentirvelo dire o di dirlo? Fatemi sapere ".

Laura Pausini parla della figlia Paola a Verissimo

Ospite a Verissimo, Laura Pausini aveva parlato della figlia Paola: "Mi ha insegnato tante cose, ci siamo dovuti organizzare. Quando siamo in tour in Europa non la faccio venire con me. La notte prendo un aereo e torno da lei, così la mattina quando va a scuola la vedo. Almeno non salta la scuola".

Sempre a Verissimo, la cantante aveva parlato anche del marito Paolo Carta, un amore che dura da 20 anni. "Io farò il possibile perché non finisca mai e so che anche Paolo ha questa intenzione. Ho fatto la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia, con l'uomo che volevo fosse il padre di mio figlio", ha raccontato in quell'occasione.