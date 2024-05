Laura Pausini compie 50 anni e regala un concerto ai suoi fan

Il 16 maggio Laura Pausini compie 50 anni. La cantante, icona della musica italiana, festeggia il compleanno insieme ai suoi fan.

Laura Pausini ha annunciato infatti il suo BIRTHDAY PAURTY ai Magazzini Generali di Milano proprio il 16 maggio in occasione del compleanno. Un evento riservato ai soci del fanclub ufficiale.

Nata a Faenza, 16 maggio 1974, e cresciuta a Solarolo, Laura Pausini è la primogenita del cantante di pianobar Fabrizio Pausini e della maestra d'asilo Gianna Ballardini, e ha una sorella minore di nome Silvia. Proprio in occasione del suo 50esimo compleanno, la cantante ha pubblicato un video con alcune immagini inedite, tra cui bellissime foto da bambina.

"Cinquanta anni di vita e di persone che hanno lasciato un segno indelebile in me e di eventi che hanno disegnato la geografia del mio cammino. Grazie a tutti voi per avermi accompagnata nella mia crescita e nella realizzazione dei miei sogni con il vostro amore e la vostra presenza. Siamo solo a metà del percorso. Grazie a tutti per avere fatto di me la persona che sono, spero di meritarvi sempre", ha scritto la cantante come didascalia del filmato che racchiude alcuni dei momenti più importanti della sua vita: dall'attesa della figlia Paola al suo matrimonio con Paolo Carta fino ai Golden Globe che ha vinto nella categoria Miglior canzone originale con il brano Io sì (Seen).

Laura Pausini ha esordito nel 1993 con la vittoria al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte col brano La solitudine. Da allora la sua carriera è stata in continua ascesa. Si stima che la cantante abbia raggiunto 70 milioni di dischi venduti nel mondo, aggiudicandosi 226 dischi di platino. Il suo è un successo internazionale: Laura Pausini è stata candidata anche agli Oscar 2021 ed è stata scelta come Persona dell'Anno 2023 dalla Latin Recording Academy