La showgirl ha organizzato una grande festa a Roma per il sesto compleanno della figlia Ginevra

"A te che sei la mia vita, la mia speranza, la mia felicità, il mio amore più grande". Sono queste le parole che Laura Freddi dedica a sua figlia Ginevra su Instagram condividendo un emozionante video.

In occasione del sesto compleanno di Ginevra, l'ex velina di Striscia la Notizia ha organizzato una grande festa a tema Barbie. Dai palloncini alle decorazioni rosa fino alla passerella per sfilare, tutto era studiato nei minimi dettagli per la felicità della piccola festeggiata.

Laura Freddi ha condiviso le emozioni provate per il compleanno di sua figlia con i suoi follower in un video ricordo: "A te amore mio che nascevi sei anni fa cambiando totalmente la mia vita. Inaspettata, desiderata più che mai, amore puro".