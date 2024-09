Lana Del Rey ha sposato Jeremy Dufrene, guida turistica esperta di alligatori. Le foto del matrimonio, celebrato in Louisiana, sono state pubblicate in esclusiva dal Daily Mail.

Secondo il magazine, Lana Del Rey, 39 anni, e Jeremy Dufrene si sarebbero conosciuti nel 2019 in uno dei tour organizzati dalla compagnia per cui lavora Jeremy. Lo scorso maggio, lei l'ha taggato in un post sui social. I primi avvistamenti della coppia risalgono allo scorso agosto. Secondo Elle, il debutto ufficiale sarebbe avvenuto poche settimane fa al matrimonio di Karen Elson e Lee Foster.

Nella sua biografia, si legge che Jeremy Dufrene ha lavorato per alcuni anni in uno stabilimento chimico, per poi cambiare vita, prendendo la patente nautica e iniziando a lavorare come guida turistica. Nel suo lavoro, il neo marito della cantautrice accompagna i turisti anche tra alligatori.