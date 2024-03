Kumo parla dell'incidente: "Ho rischiato di perdere la vita"

Kumo ripercorre a Verissimo il grave incidente in cui ha rischiato di perdere la vita. "Era il 2018. Ho avuto un incidente in moto. Sono stato operato, ho perso un rene. Poi sono stato trasferito in un altro ospedale in cui ho passato circa un mese da solo perché ero molto debole e non potevo ricevere visite", spiega il ballerino di 23 anni.

Tiziano Coiro ha scelto il nome d'arte Kumo proprio dopo l'incidente: "Ho alcuni ricordi del mio periodo in ospedale. Mi ricordo che vedevo dei ragnetti, ne ho parlato con una mia amica, appassionata di Manga, che mi ha chiamato Kumo, che in giapponese significa 'ragno'. Mi è piaciuto ed è diventato il mio nome d'arte".