Kledi Kadiu e Rossella Brescia ospiti a Verissimo

Un’alchimia artistica che ha dato vita a una splendida amicizia: Rossella Brescia e Kledi Kadiu saranno ospiti a Verissimo, domenica 26 gennaio alle 16.00 su Canale 5.

Dopo aver partecipato a Buona Domenica e C'è Posta per Te, Kledi Kadiu nel 2001 è entrato a far parte del corpo di ballo di Amici, diventando uno dei protagonisti del programma. Nel talent show ha incontrato Rossella Brescia, anche lei nel cast di Amici dal 2001 come insegnante di danza. I loro passi a due sono entrati nella storia nel talent show. Di recente, durante l'ultima puntata di This Is Me erano tornati a ballare insieme sulle note di Por una cabeza. Per celebrare il loro incontro, Kledi aveva anche condiviso su Instagram uno scatto amarcord proprio con Rossella Brescia.