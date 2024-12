Kledi Kadiu, la foto amarcord con Rossella Brescia

Kledi Kadiu condivide sui social una foto ricordo risalente agli inizi degli anni Duemila, periodo in cui era tra i ballerini professionisti della scuola di Amici. Nello scatto amarcord si vede al suo fianco un'altra grande protagonista di quel periodo della trasmissione, Rossella Brescia. "Ancora un grazie infinito a tutti voi che ieri sera ci avete accompagnato con il vostro affetto e i meravigliosi messaggi", scrive il ballerino e coreografo nella didascalia dello scatto, facendo riferimento alla partecipazione a This Is Me insieme alla collega. "Eravamo in seconda media?", scherza tra i commenti Rossella Brescia.

Kledi Kadiu e Rossella Brescia hanno preso parte all'ultima puntata di This Is Me andata in onda mercoledì 4 dicembre. Nel corso della trasmissione, i due artisti hanno ballato un passo a due sulle note di Por una cabeza, che ha portato immediatamente indietro di 20 anni i fan di Amici, quando il ballerino e l'insegnante di danza si esibivano nel corso delle prime edizioni del talent show.