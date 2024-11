Kimberlin Brown ospite a Verissimo

L'attrice, nota per il ruolo di Sheila Carter in Beautiful, sarà ospite a Verissimo sabato 23 novembre

Kimberlin Brown

Per la prima volta a Verissimo arriva Kimberlin Brown, la temibile Sheila Carter di Beautiful. Non perdete la sua intervista sabato 23 novembre alle 16.30 su Canale 5.

Nata il 29 aprile 1961 a Hayward, in California, Kimberlin Brown è un'attrice americana nota soprattutto per il ruolo di Sheila Carter nelle soap opera Febbre d'amore e Beautiful. Questo personaggio, che ha interpretato per decenni, le ha portato due Soap Opera Digest Awards come miglior villain.

Oltre alla carriera attoriale, Brown ha una passione per il design. Ha avviato un'attività di design di interni e moda e ha costruito e decorato case a Las Vegas. Insieme al marito, Gary Pelzer, con cui è sposata da oltre 30 anni, gestisce diverse attività, tra cui una fattoria di avocado nel sud della California. Kimberlin è anche attiva nella beneficenza, supportando cause come la lotta alla fibrosi cistica e il sostegno ai veterani americani.

Vive a San Diego con la sua famiglia e dedica il tempo libero ad attività come sci, golf e giardinaggio, oltre che alla sua partecipazione ad eventi di beneficenza.