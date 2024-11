Kimberlin Brown e i 40 anni d'amore con Gary Pelzer: "Stiamo insieme da quasi tutta la vita"

L'attrice, che interpreta Sheila in Beautiful, parla a Verissimo della sua storia d'amore con Gary Pelzer, a cui è legata da più di 40 anni, di cui 33 di matrimonio: "Stiamo insieme da quasi tutta la vita, a parte un breve periodo in cui ci siamo lasciati"

Kimberlin Brown parla a Verissimo della sua storia d'amore con Gary Pelzer, a cui è legata da più di 40 anni, di cui 33 di matrimonio. "Quando ci siamo conosciuti avevo 13 anni e lui 22. Lui era molto popolare, un atleta. Si vantava delle sue imprese. Lo trovavo molto antipatico", racconta l'attrice, 63 anni.

La scintilla tra i due è scoccata qualche anno dopo: "Ci siamo ritrovati e ci siamo guardati in modo diverso. Quando ho compiuto 18 anni, chiese il permesso a mia mamma di uscire con me". È nata allora la loro bellissima storia d'amore: "Stiamo insieme da quasi tutta la vita, a parte un breve periodo in cui ci siamo lasciati".

Di quel periodo, Kimberlin Brown racconta: "Avevo 25 anni ed ero pronta per il matrimonio e lui no, così l'ho lasciato. Per i tre anni successivi lui ha cercato di riconquistarmi. Alla fine ho ceduto e ho accettato una cena in cui lui mi ha chiesto di sposarlo".

Alla domanda quale sia il segreto per una storia d'amore così duratura, l'attrice risponde: " Credo che a volte sia necessario avere un po' di distacco. Bisogna conservare la propria autonomia e non bisogna dimenticarsi della propria felicità".

Kimberlin Brown e Gary Pelzer sono genitori di Alexes Marie (1994) e Nicholas James (1998), quest'ultimo nel 2024 li ha resi nonni di Holden James. Delle emozioni di diventare nonna, l'attrice dice: "È entusiasmante. Non vedo l'ora che Holden cresca per poterlo viziare per bene. Non sono una donna che ama i gioielli, quindi andremo a pesca, a sciare, a fare le escursioni".