La showgirl condivide sui social una tenera dedica in occasione del compleanno del fratello Robert

Kim Kardashian condivide sui social una tenera dedica in occasione del compleanno del fratello Robert, che il 17 marzo compie 38 anni. Si tratta di un carosello di vecchie foto e filmati, accompagnato dalla didascalia: "Buon compleanno Robert! Volevo ricordarti una delle nostre leggendarie vacanze di famiglia in Messico nel 2009. Brindiamo a tanti altri ricordi magici come questi. Ti amo così tanto!".

Oltre a Robert, Kim Kardashian ha una sorella più grande di nome Kourtney (1979) e un'altra sorella più piccola che si chiama Khloé (1984). La madre Kris, dopo il divorzio dall'avvocato Robert Kardashian, ha avuto altre due figlie: Kendall (nata nel 1995) e Kylie (nata nel 1997) Jenner, nate dal matrimonio con Caitlyn Jenner, nota prima della sua transizione di genere come Bruce Jenner, oro olimpico nel decathlon.

Negli anni è stata molto chiacchierata la storia d'amore tra la showgirl e il rapper Kanye West. La relazione è iniziata nel 2012 e si è trasformata in un matrimonio nel 2014. Un matrimonio che però è finito con un divorzio nel 2021.

I due hanno avuto due figli insieme e altri tre da madre surrogata. Quello con Kanye West è stato il terzo matrimonio della showgirl, che era già stata sposata con il produttore discografico Damon Thomas e con Kris Nathan Humphries, giocatore dell'NBA.