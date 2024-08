Kerem Bursin e la foto amarcord: ecco com'era al liceo

Kerem Bursin ha ripostato tra le sue storie di Instagram uno scatto amarcord risalente ai tempi delle scuole superiori. Nella foto si vede l'attore turco - conosciuto in Italia per i suoi ruoli in Love is in the air e If You Love - insieme ai suoi compagni di band dell'epoca, intento ad imbracciare uno strumento. "Guardateci!", ha commentato Kerem prendendo parte così anche lui al trend sempre più diffuso su Instagram di condividere tra amici e fan vecchie foto, in questo caso risalenti al liceo. Lo scatto originale sembra essere stato condiviso da un amico ed ex compagno di band di Kerem Bursin, Cesar Augusto Osorio.

Nato a Istanbul, fin da piccolo l'attore turco ha viaggiato molto a causa del lavoro del padre, un ingegnere petrolifero, trascorrendo così l'infanzia in diversi paesi asiatici, americani ed europei. Kerem ha infatti frequentato le scuole superiori in Sugar Land, nello stato del Texas e si è laureato in comunicazione e marketing presso la Emerson College di Boston.

Kerem Bürsin, l'intervista a Verissimo

Kerem Bursin si era raccontato a Verissimo nel settembre 2021, parlando della sua infanzia e della storia d'amore vissuta con la collega Hande Erçel, con cui aveva condiviso il set di Love is in the air. Durante l'intervista rilasciata a Silvia Toffanin, l'attore aveva anche voluto condividere un messaggio per la parità di genere: "Le donne non dovrebbero preoccuparsi di andare in giro la sera, di prendere i mezzi pubblici e di come sono vestite. Viviamo tutti nello stesso mondo, ma gli uomini non hanno queste preoccupazioni".