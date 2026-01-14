Keanu Reeves e Alexandra Grant, l'appuntamento romantico sulla pista di pattinaggio di New York

Appuntamento romantico davvero speciale per Keanu Reeves e Alexandra Grant. L'attore, 61 anni, e la compagna, 52 anni, hanno indossato dei pattini da ghiaccio e hanno pattinato sulla celebre pista del Rockefeller Center di New York.



A condividere alcuni momenti della serata è stata la stessa artista. "Lunedì scorso, dopo la replica di Waiting for Godot, Keanu mi ha invitata a un appuntamento a New York City e vogliamo fare un grande saluto a tutti quelli della pista del Rockefeller Center per averci accolti così calorosamente", ha scritto Alexandra Grant in un post in cui celebra lo sport del pattinaggio. "Sì alla gioia, sì a uscire e a mettersi in gioco anche quando si è stanchissimi, sì a provare qualcosa di nuovo, sì a farlo a modo tuo e a restare aperti alla sorpresa", ha concluso l'artista.



Amici di lunga data, Keanu Reeves e Alexandra Grant hanno ufficializzato la loro relazione nel 2019 sul red carpet del LACMA Art + Film Gala di Los Angeles. Molto riservati, hanno fatto poche dichiarazioni pubbliche sulla loro relazione. "Semplicemente mi allarga il cuore", aveva detto l'attore nel 2024, parlando della compagna.



