Katie Holmes, la figlia Suri parte per il college: "Fiera di lei"

È un momento di grandi cambiamenti per Katie Holmes. L'attrice, 45 anni, ha concesso un raro racconto riguardo la figlia Suri, nata nel 2006 dalla relazione con Tom Cruise, svelando che la sua bambina è in partenza per il college. "Mi mancherà la vicinanza con lei, ma sono davvero fiera di lei e felice", ha detto Katie Holmes in un'intervista per Town & Country.

L'attrice - diventata nota con il ruolo di Joey Potter nella serie Dawson's Creek - ha affermato anche che sta già cercando come impiegare il suo tempo, senza Suri, tra club del libro e lezioni di danza. "Sfinirò gli altri partecipanti del club del libro. Agli incontri mensili proporrò quelli settimanali", ha scherzato Katie Holmes, che non ha aggiunto altro riguardo al percorso di studi scelto da Suri.

Katie Holmes ha sempre mantenuto una grande riservatezza riguardo alla figlia e ha parlato di lei in rare occasioni. In un'intervista nel 2020, aveva detto: "La amo così tanto. Il mio obiettivo principale è sempre stato quello di coltivare la sua individualità. Per assicurarmi che sia al 100% se stessa, forte, sicura di sé, capace e consapevole. È venuta fuori molto forte, ha sempre avuto una forte personalità. Sceglierà un'attività, si romperà le ossa fin quando non sarà davvero brava e poi dirà 'ok, adesso provo un'altra cosa'. È molto concentrata e una gran lavoratrice".

In quell'occasione Katie Holmes aveva parlato anche della pressione mediatica nei primi anni di vita di Suri: "Siamo state davvero pedinate quando era piccola. Per portarla fuori andavo al parco alle 6 del mattino, per non farci vedere dai fotografi". E anche della pressione mediatica nel 2012 quando l'attrice si trasferì a New York con la figlia dopo il divorzio da Tom Cruise: "Un momento intenso perché avevamo davvero tanti riflettori addosso, ma in quel periodo tante persone che non conoscevo ci hanno aiutate e siamo poi diventati amici; questo è il bello di questa città".