Kate Middleton torna nell’ospedale dove ha ricevuto le cure per il cancro

La principessa del Galles, Kate Middleton, ha fatto ritorno al Royal Marsden Hospital di Londra, luogo che ha segnato il suo personale percorso di cura contro il cancro. In questa occasione, Kate ha incontrato i pazienti oncologici e il personale medico: "Volevo venire a mostrare il mio sostegno all'incredibile lavoro che viene svolto qui e a coloro che stanno affrontando le cure e vivendo un momento così difficile", ha dichiarato la reale.

L'anno scorso, Kate aveva rivelato di essere stata sottoposta a un intervento chirurgico addominale, durante il quale le era stato diagnosticato un cancro. Nei mesi successivi, ha affrontato un ciclo di chemioterapia preventiva.

A settembre, Kate aveva annunciato la fine della chemioterapia con un video, mostrandosi all'aperto con il principe William e i figli George, Charlotte e Louis. "La vita come la conosci può cambiare in un istante e abbiamo dovuto trovare un modo per navigare in acque tempestose e strade sconosciute. Il viaggio contro il cancro è complesso, spaventoso e imprevedibile per tutti, specialmente per chi ti è più vicino", aveva scritto.

Ora, con grande emozione, la principessa ha condiviso un momento di vicinanza con i pazienti del Royal Marsden. Durante la visita, è stato annunciato che Kate si unirà al Principe di Galles come patrona dell'ospedale, confermando il suo impegno nei confronti della lotta contro il cancro.

Kate ha voluto chiudere il cerchio con un messaggio di speranza: "A tutti coloro che stanno continuando il loro percorso contro il cancro, rimango con voi, fianco a fianco, mano nella mano".

Nel video sotto, il ritorno in pubblico di Kate dopo la malattia.