"La principessa di Galles in questo momento ha bisogno di spazio e privacy per riprendersi", ha fatto sapere un portavoce di Palazzo a proposito della salute di Kate Middleton

Kensington Palace ha diffuso un aggiornamento sulle condizioni di salute di Kate Middleton, che sta affrontando la chemioterapia dopo la diagnosi cancro: la principessa al momento non tornerà agli impegni pubblici.

A farlo sapere è un portavoce di Palazzo, che ha dichiarato al Daily Mail: "Non si prevede che la principessa di Galles ritorni al lavoro finché non ci sarà il via libera del suo team medico", ha dichiarato il portavoce.

"Siamo stati molto chiari sul fatto che Kate Middleton ha bisogno di spazio e privacy per riprendersi in questo momento", aggiunge la fonte ufficiale, sottolineando che la principessa di Galles "è ancora in cura".

Come ha sottolineato il portavoce, Kate viene aggiornata sulle attività della sua Royal Foundation Centre for Early Childhood, che fornisce sostegno alle donne in gravidanza, alle neomamme, occupandosi anche di temi legati alla prima infanzia.

Kate Middleton, l'intervento all'addome e la diagnosi cancro

Nel marzo del 2024, Kate Middleton aveva reso pubblica la diagnosi di cancro con un video su Instagram: la principessa aveva spiegato che la diagnosi era arrivata dopo l'operazione all'addome a cui si era sottoposta lo scorso gennaio.

"È stato uno shock. Quando mi sono operata a gennaio, si pensava che non ci fosse un tumore. L’intervento è andato bene, ma i test successivi hanno rivelato che avevo un cancro. I medici mi hanno consigliato di sottopormi a una chemioterapia preventiva. Ora mi trovo nelle prime fasi di questo tipo di trattamento", aveva detto Kate Middleton.

"Come potete immaginare ci è voluto tempo per il recupero dall'intervento in ottica di iniziare la terapia. Ma soprattutto ci è voluto tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in una maniera appropriata per loro e rassicurare loro che starò bene. Ogni giorno mi sento sempre più forte", aveva aggiunto la principessa.

Il video era stato diffuso dopo che diverse teorie erano circolate sulle condizioni di salute di Kate, in seguito all'intervento e al caso della foto ritoccata dalla stessa principessa

Nel video sotto, la storia di Kate Middleton