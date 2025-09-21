Mediaset Infinity logo
21 settembre 2025

Karlie Kloss è diventata mamma per la terza volta

Dopo due maschietti, è nata Rae Florence, prima figlia femmina della supermodella Karlie Kloss e Joshua Kushner

Karlie Kloss

Karlie Kloss è diventata mamma per la terza volta. Dopo due maschietti, è nata Rae Florence, prima figlia femmina della supermodella e il marito Joshua Kushner. Ad annunciarlo sui social è stato il neo papà tris, che ha pubblicato il primo scatto della figlia, nata il 18 settembre.

Karlie Kloss - nata a Chicago nel 1992 - è stata inserita da Vogue Paris tra le 30 migliori modelle degli anni 2000. Dal 2018 è sposata con Joshua Kushner, fratello di Jared Kushner, il marito di Ivanka Trump. Nel 2021 è nato il primo figlio della coppia, Levi Joseph, e nel 2023 sono diventati di nuovo genitori di Elijah Jude. Confermando la notizia della terza gravidanza, la supermodella aveva detto a British Vogue: "La famiglia è tutto per me. Io e Joshua siamo incredibilmente grati per questa benedizione".

