Karlie Kloss diventerà mamma per la terza volta

La supermodella ha annunciato di essere in attesa del terzo figlio: "Tre è una festa"

Karlie Kloss aspetta il terzo figlio. La supermodella lo ha annunciato sui social con una serie di foto in cui mostra il pancione e appare insieme ai suoi due figli. "Tre è una festa", ha scritto Karlie Kloss, 32 anni, come didascalia del post.

Nata a Chicago nel 1992, Karlie Kloss è stata inserita da Vogue Paris tra le 30 migliori modelle degli anni 2000. Dal 2018 è sposata con Joshua Kushner, fratello di Jared Kushner, il marito di Ivanka Trump. Nel 2021 è nato il primo figlio di Karlie Kloss e Joshua Kushner, Levi Joseph, e nel 2023 sono diventati di nuovo genitori di Elijah Jude.

"La famiglia è tutto per me", ha detto la supermodella a British Vogue, confermando la notizia della terza gravidanza: "Io e Joshua siamo incredibilmente grati per questa benedizione".