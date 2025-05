Justine Mattera, 54 anni, condivide sui social una serie di foto amarcord insieme a Paolo Limiti, in occasione di quello che sarebbe stato l'85esimo compleanno del celebre conduttore e paroliere scomparso nel 2017. Dei teneri scatti risalenti al periodo in cui Justine Mattera e Paolo Limiti erano una coppia, accompagnati da una didascalia contenente anche con un cuore rosso: "85. Avresti avuto 85 anni ieri. Quanto abbiamo riso insieme. (...) Per il resto, lasciamoli immaginare…".

Paolo Limiti era nato l'8 maggio 1940 a Milano. Dopo aver lavorato come creativo in diverse agenzie pubblicitarie, è approdato nel mondo televisivo, dove ha lavorato per anni come regista, autore e conduttore. Parallelamente ha portato avanti la sua carriera di paroliere, scrivendo canzoni per artisti del calibro di Mina, Ornella Vanoni, Iva Zanicchi, Mia Martini, Al Bano e Romina Power.

Dal 2000 al 2002 Paolo Limiti è stato sposato con Justine Mattera, con la quale ha anche collaborato in tv. Dopo la fine del matrimonio con Limiti, la showgirl si è legata all’imprenditore Fabrizio Cassata: dal loro amore è nato nel 2007 il figlio Vincent. Due anni dopo i due si sono sposati e nello stesso anno hanno avuto la secondogenita Vivienne Rose.

Justine Mattera presenta i figli Vivienne e Vincent a Verissimo

Ospite a Verissimo, Justine Mattera ha parlato del rapporto con i figli Vincent (2007) e Vivienne (2009), nati dal matrimonio con Fabrizio Cassata. "A volte sono una mamma un po' ingombrante. Loro delle volte si vergognano di me. Per esempio quando faccio il tifo per loro durante le gare sportive. Oppure, quando li andavo a prendere a scuola ed ero magari truccata per qualche servizio", ha raccontato la showgirl.