Justine Mattera, la foto con il figlio Vincent

Justine Mattera pubblica sui social alcuni rari scatti del figlio Vincent che il 22 agosto compie 17 anni. Nato nel 2007, Vincent è il primo figlio della showgirl, 53 anni, e del marito Fabrizio Cassata, che sono genitori anche di Vivienne Rose, nata nel 2009.

Ospite a Verissimo, Justine Mattera aveva raccontato la difficile storia di sua sorella. In quell'occasione è arrivato anche un videomessaggio da parte della sua famiglia.

"Visto che ultimamente sei spesso in viaggio, ne approfitto per dirti che non è vero che quando non ci sei tu io e i ragazzi stiamo alla grande. La verità è che le nostre serate senza di te sono vuote, forse ci arrabbiamo un po' meno, ma soprattutto si ride meno. Per non parlare del cane e del gatto che sono veramente disperati", erano state le parole del marito Fabrizio Cassata, con cui è sposata dal 2009.

"Senza di te non si va da nessuna parte. Ti amo tantissimo mamma", aveva detto Vincent. Vivienne Rose invece aveva detto: "Mamma, vorrei dirti quanto sei importante per me con la tua dolcezza e la tua generosità. Non saprei come vivere senza di te".