Jessica Mattera: "Stavo morendo, ma la voce di mia sorella Justine mi ha riportata in vita"

"Le avevano già fatto l'estrema unzione, le urlai a telefono: 'Jessica non puoi andartene, devi darmi un'altra chance' e lei tornò in vita", racconta Justine Mattera riguardo la sorella Jessica

A Verissimo il difficile percorso di vita di Justine Mattera e di sua sorella Jessica, che nel corso della sua vita ha sofferto di gravi problemi di salute fino al trapianto di cuore che ha affrontato lo scorso anno.

Jessica aveva avuto un infarto al quale era seguito un malore che sembrava fatale. "Dopo l'infarto sembrava essersi ripresa, io ero appena tornata in Italia quando mi hanno chiamata per dirmi che Jessica stava morendo, che ormai era arrivato il prete per l'estrema unzione. Ho voluto lo stesso farmela passare a telefono, le ho urlato: 'Jessica non puoi andartene, devi darmi un'altra chance, non abbiamo ancora chiarito'", racconta Justine Mattera, 53 anni.

Per tanti anni Justine e Jessica avevano avuto un rapporto difficile: "Abbiamo avuto anni di incomprensioni per cose stupide che adesso abbiamo risolto. Quando ho pensato di perderla, mi sono resa conto quanto fosse importante il nostro rapporto".

Del malore Jessica ricorda: "Stavo morendo, mi ero arresa, avevo buio tutto intorno. Non ero morta, ma non ero nemmeno viva. Avevano smesso di rianimarmi, mi avevano già dato l'estrema unzione. Poi ho sentito la voce di mia sorella e sono tornata in vita".