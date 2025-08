Justin Timberlake rivela: "Ho la malattia di Lyme"

Justin Timberlake, 44 anni, ha rivelato di avere la malattia di Lyme e di averlo scoperto poco prima dell'inizio del suo tour mondiale. In un lungo post social il cantante spiega: "Ho avuto alcuni problemi di salute e mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme. Non lo dico per suscitare compassione, ma per farvi capire cosa ho dovuto affrontare dietro le quinte. Se avete avuto questa malattia o conoscete qualcuno che l'ha avuta, allora sapete bene che conviverci può essere estremamente debilitante, sia mentalmente che fisicamente. Quando ho ricevuto la diagnosi, ovviamente sono rimasto scioccato. Ma almeno ho capito perché mi capitava di essere sul palco con forti dolori ai nervi, una fatica estrema o un senso generale di malessere. Mi sono trovato di fronte a una decisione personale. Smettere di andare in tour oppure continuare e cercare di capire come affrontare la malattia. Ho deciso che la gioia che mi dà esibirmi superava di gran lunga lo stress passeggero che il mio corpo stava provando. Sono così felice di aver continuato il tour".

Nella didascalia di un carosello di foto che racconta i due anni di tour che ha toccato anche l'Italia lo scorso 2 giugno, Justin Timberlake continua: "Ero restio a parlarne perché sono sempre stato educato a tenere per me cose del genere. Ma sto cercando di essere più trasparente riguardo le mie difficoltà, in modo che non vengano fraintese. Condivido tutto questo con la speranza che tutti noi possiamo trovare un modo per essere più connessi. Vorrei fare la mia parte per aiutare anche altre persone che soffrono di questa malattia".

Justin Timberlake non è l'unica celebrità del mondo della musica e dello spettacolo a soffrire o ad aver sofferto di questa malattia. Bella Hadid, Avril Lavigne, Justin Bieber solo solo alcune delle star che hanno rivelato pubblicamente di aver avuto a che fare con la malattia di Lyme.

In passato, tramite un post sul suo profilo Instagram, Justin Bieber ha dichiarato di essere affetto dalla malattia di Lyme, raccontando di avere attraversato "un paio di anni difficili" nei quali ha dovuto non solo combattere la malattia, ma anche i pregiudizi sul suo aspetto.