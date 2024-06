Julia Roberts, gli auguri al figlio Henry con una foto amarcord

Instagram @juliaroberts

Julia Roberts ha dedicato sui social un dolce messaggio di auguri al figlio Henry, in occasione del suo 17esimo compleanno.

"Incredibile che questo bambino sia ora un meraviglioso ragazzo di 17 anni! Buon compleanno bellissimo Henry", ha scritto l'attrice su Instagram a corredo di una foto amarcord con il terzogenito.

Julia Roberts con il marito Daniel Moder ha avuto anche i gemelli Hazel Patricia e Phinnaeus Walter, che nel 2022 hanno lasciato la loro famiglia per iniziare il college.

Julia Roberts e l'amore per i figli

Julia Roberts - che ha accolto il figlio Henry a giugno del 2007 - tiene molto alla privacy dei figli e nel 2020 ha scelto di trasferirsi con la sua famiglia lontano dai riflettori di Hollywood.

"Abbiamo sempre desiderato vivere fuori da Los Angeles e penso che questa mossa sia stata grandiosa. Ci rendevamo conto che traslocare con tre adolescenti durante una pandemia non era una scelta per i deboli di cuore, ma ce l'abbiamo fatta e ora tutti sembrano felici", aveva spiegato l'attrice.

"La vita che ho costruito con mio marito Daniel e con i nostri figli è la cosa migliore che abbia fatto. Il punto per me è tornare a casa felice da loro alla fine della giornata", aveva detto Julia Roberts in un'intervista al programma Sunday Morning di Cbs condividendo con il pubblico il suo amore per i figli.