Judi Dench parla della malattia agli occhi: "Non riconosco più nessuno"

"Non ci vedo più. Non vedo la televisione, non posso leggere". Con queste toccanti parole, Judi Dench, 91 anni il 9 dicembre, ha raccontato del peggioramento della sua vista nel corso di un'intervista a ITV News.

Nel 2012, l'attrice premio Oscar ha ricevuto la diagnosi di degenerazione maculare, una malattia che colpisce la parte centrale della retina, causando una progressiva perdita della vista.

"Non mi vedrete davanti a una macchina da presa perché non ci vedo più. Non riesco più a riconoscere nessuno", ha aggiunto Judi Dench che è stata affiancata nell'intervista dall'amico e collega Ian Mckellen.

"Ti avvicini a perfetti sconosciuti e dici loro: È stato un piacere rivederti?", ha scherzato McKellen. "A volte sì", ha risposto con ironia l'attrice.