Ha fatto discutere, diviso il pubblico e allo stesso tempo emozionato, raccontandosi senza filtri: direttamente dal Grande Fratello Vip Jonathan Kashanian si racconta a Verissimo sabato 7 novembre.

Nato a Ramat Gan, in Israele, il 15 gennaio 1981 da genitori ebrei di origine iraniana, Jonathan si trasferisce con la famiglia a Milano quando è ancora un bambino. Dopo il diploma da stilista inizia a lavorare nella moda finché nel 2004 partecipa alla quinta edizione del Grande Fratello e la vince.

Da quel momento la televisione diventa il suo mondo: è giurato di Sei un mito, partecipa a Chiambretti Night e, per dieci anni, dal 2006 al 2016, è nel cast di Verissimo, prima come ospite fisso e poi come inviato, opinionista ed esperto di moda. Nel 2018 si rimette in gioco a L'Isola dei Famosi.

Jonathan è tornato nella Casa più spiata d'Italia a ventidue anni di distanza, tra i primi concorrenti a varcare la porta rossa con l'Open House trasmesso su Mediaset Infinity. Il suo percorso nella nona edizione del GF Vip, condotta da Ilary Blasi, si è chiuso lunedì 2 novembre.

Durante il reality si è aperto parlando dei genitori e ai compagni ha raccontato di non aver mai vissuto una storia d'amore importante e di sognare di diventare padre: "Ho p aura che questo treno possa non passare più".