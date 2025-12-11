Joaquín Cortés ospite a Verissimo

La sua forza e passione per il flamenco l’hanno reso un ballerino di fama mondiale: domenica 14 dicembre, a Verissimo, Joaquín Cortés.

Joaquín Cortés, celebre ballerino e coreografo spagnolo, è noto per aver portato il flamenco a livello internazionale, esibendosi nei teatri e nei palcoscenici più importanti del mondo.

Dopo aver studiato danza dall'età di 12 anni, è entrato nello Spanish National Ballet come ballerino solista all'età di 15 anni. Successivamente ha fondato la propria compagnia di ballo con cui ha creato spettacoli di grande successo.

È legato da molti anni a Mónica Moreno dalla quale ha due figli: Romeo e Andrea. Nel 2023, Joaquín Cortés aveva raccontato sui social di aver avuto dei problemi di salute: "Sono arrivato al pronto soccorso con pochissima saturazione di ossigeno nel sangue. Da allora sono stato sottoposto a esami cardiologici, neurologici e pneumologici".