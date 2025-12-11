Gianni Morandi, la foto con i tre figli Marianna, Marco e Pietro

Gianni Morandi compie 81 anni e per l'occasione pubblica uno scatto con i tre figli Marianna, Marco e Pietro. Come didascalia del post soltanto la data del suo compleanno: "11 dicembre".



Marianna e Marco Morandi sono nati nel 1969 e nel 1974 dal primo matrimonio di Gianni Morandi con Laura Efrikian. La coppia aveva avuto nel 1966 anche la figlia Serena, vissuta soltanto poche ore. Pietro Morandi - noto con il nome d'arte Tredici Pietro - è nato nel 1997 dal secondo matrimonio di Gianni Morandi con Anna Dan.



Marco Morandi aveva raccontato in un'intervista cosa significasse per lui essere il figlio di Gianni Morandi. "Avere un cognome come Morandi non è stata un’agevolazione. Ho dovuto fare un percorso personale. Immagino succeda a tutti quelli nella mia condizione, perché il continuo confronto è inevitabile, c’è un pregiudizio costante. L’analisi mi ha aiutato molto", ha detto Marco Morandi, che ha seguito le orme del padre nella musica.



Ospite a Verissimo Gianni Morandi aveva parlato dell'amore per i suoi figli: "Sono un padre molto felice con loro. Sono dei ragazzi bravi, anche se due di loro sono già grandi. Sono contento, sono stato fortunato". Parlando della carriera del figlio Pietro nella musica, il cantante aveva aggiunto: "Non mi fa ascoltare nulla di suo, non vorrebbe nemmeno che parlassi di lui, è tutto un suo percorso. Non ne sapevo niente. Ho scoperto dai social della sua prima canzone e del suo primo video".

