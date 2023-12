Jill Cooper parla a Verissimo di sua mamma con cui ha sempre avuto un rapporto difficile.

"Lei non voleva che fossi nata. Ero l'ultima di quattro figli e non ero stata cercata o desiderata", racconta l'ex inquilina del Grande Fratello.

Dopo essere arrivata in Italia dagli Stati Uniti a 19 anni, Jill Cooper ha avuto paura di non potercela fare da sola e ha chiesto a sua madre di poter tornare a casa: "Mi ha detto di non tornare, non ero la benvenuta. Mi sono sposata da sola, mi sono laureata da sola, ho avuto una figlia da sola".

Per tanti anni la famiglia di Jill era sua sorella Wendy, scomparsa nel 2012. "Era come una mamma per me. Io e lei eravamo le due pecore nere della famiglia. Io ho visto mia madre scagliare una cattiveria contro Wendy inspiegabile", aggiunge Jill Cooper.

Oggi l'ex inquilina del Gf afferma di aver perdonato la madre: "Non l'ho capita, ho smesso di cercare di farlo, ma ho voluto perdonarla per vivere in pace. Mia sorella invece ha cercato di capirla per tanti anni e, secondo me, a un certo punto si è ammalata perché era stanca".