Jessica Simpson ed Eric Johnson si separano dopo 10 anni di matrimonio

Instagram: @jessicasimpson

Jessica Simpson e il marito Eric Johnson si stanno separando dopo 10 anni di matrimonio.

La cantante e attrice, 44 anni, ha confermato la notizia a People, spiegando che i due "vivono separati" e stanno affrontando una fase delicata del loro rapporto.

"Eric e io viviamo separati, affrontando una situazione dolorosa nel nostro matrimonio", ha dichiarato Simpson. "I nostri figli vengono prima di tutto, e ci stiamo concentrando su ciò che è meglio per loro. Siamo grati per tutto l'amore e il supporto ricevuti e chiediamo rispetto per la nostra privacy mentre affrontiamo questa situazione come una famiglia".

La notizia arriva dopo una serie di indizi: Johnson è stato avvistato senza fede nuziale a novembre, mentre Simpson ha condiviso sui social messaggi che lasciavano intravedere una svolta personale. Tra questi, un post su Instagram in cui annunciava il suo "ritorno" alla musica, descrivendolo come un percorso di riscoperta personale: "Questo ritorno è personale. È una richiesta di scuse a me stessa per aver sopportato tutto ciò che non meritavo".

Jessica Johnson e Eric Johnson: il matrimonio e i figli

Instagram: @jessicasimpson

La coppia, che si era sposata nel luglio 2014, ha tre figli: Maxwell "Maxi" Drew, 12 anni, Ace Knute, 11 anni, e Birdie Mae, 5 anni. Si erano conosciuti nel 2010 e fidanzati ufficialmente sei mesi dopo.

Per ora, l'obiettivo comune di Simpson e Johnson resta il benessere dei loro figli.