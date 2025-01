Reduce dall'esperienza nella Casa del Grande Fratello, Jessica Morlacchi è tra gli ospiti attesi a Verissimo durante la puntata in onda sabato 18 gennaio alle 16.30 su Canale 5. Dall'incredibile successo musicale raggiunto in giovane età con i Gazosa alla successiva crisi personale che segnerà un lungo e doloroso periodo della sua vita, fino al ritorno in televisione tra programmi, reality e progetti per il futuro: l'artista romana è pronta a raccontare tutta la sua storia nella trasmissione condotta da Silvia Toffanin.

Jessica Morlacchi, gli esordi e il successo con i Gazosa

Nata a Roma il 17 luglio 1987, Jessica Morlacchi si avvicina da giovanissima alla musica e in particolare al basso, strumento che il padre le regala a otto anni e che la accompagnerà durante la sua carriera. "A sette anni ascoltavo i Queen, James Brown, Aretha Franklin, Whitney Houston", aveva recentemente raccontato al Grande Fratello, ricordando l'animo rock della sua infanzia. Nel 1998, insieme a Vincenzo Siani e ai fratelli Valentina e Federico Paciotti, dà vita al gruppo degli Eta Beta, nome ispirato al famoso personaggio dei fumetti, cambiato poi in Zeta Beta e nel definitivo Gazosa. A incidere nella scelta dell'ultimo nome fu Caterina Caselli, la quale definì il gruppo "frizzante". Sotto la stessa produttrice discografica, la band pubblicherà nel 2000 il primo album Gazosa, che raccoglieva cover e brani inediti prevalentemente in lingua inglese. I quattro giovani bruciano le tappe e un anno dopo, quando Jessica Morlacchi ha solo tredici anni, si aggiudicano la vittoria della categoria Nuove Proposte al Festival di Sanremo, grazie alla canzone Stai con me (Forever). Il brano si rivela un successo e viene bissato, solo pochi mesi più tardi, dalla hit estiva www.mipiacitu. "Ancora se ci penso rimango veramente senza parole - ha recentemente raccontato la cantante, spiegando le difficoltà di un successo difficile da gestire a quell'età -. Ricordo le guardie del corpo, se ci penso adesso mi viene da ridere. Perché i bambini non hanno filtri e quando ci vedevano si buttavano addosso a noi cercando di farci una carezza o magari di riuscire a prendere la nostra collanina".

La crisi

Poco d opo il grande successo, Jessica Morlacchi inizia ad accusare un disagio nel suo corpo che si concretizzerà con i primi attacchi di panico. Inizialmente le difficoltà vengono associate a cali di zucchero, ma ben presto la diagnosi rivela la realtà dei fatti e costringe l'artista a cambiare drasticamente vita e a prendere le distanze, per diverso tempo, anche dalla musica.

"Ho passato dieci anni a casa con gli attacchi di panico e con l'agorafobia, perché io non riuscivo più a stare nei posti molto grandi. E questo comportava a non poter più viaggiare, perché non riuscivo più a entrare né nell'aeroporto né nella stazione dei treni", aveva raccontato a Oggi è un altro giorno nel 2021. Fino al cruciale incontro con uno psichiatra che la aiuterà a superare la crisi.

I programmi televisivi

Dopo aver intrapreso la carriera da solista, Jessica Morlacchi prende parte a diverse trasmissioni televisive. Nel 2013 è a The Voice of Italy, sotto la guida di Riccardo Cocciante, mentre nel 2019 si misura come concorrente nel programma Ora o mai più. Dopo aver preso parte, nell'autunno dello stesso anno, al cast di Tale e quale show, prende parte dal 2020 al 2023 a Oggi è un altro giorno.

L'esperienza al Grande Fratello

Nell'autunno del 2024 varca la porta rossa diventando una concorrente del Grande Fratello, reality che abbandona durante la puntata dell'8 gennaio 2025. Nella trasmissione condotta da Alfonso Signorini, emerge tutta la sua genuinità, ma deve anche fare i conti con i duri dibattiti che la mettono contro Luca Calvani e contro Helena Prestes. Proprio a seguito di un provvedimento che l'ha coinvolta insieme alla modella brasiliana, Jessica Morlacchi decide di abbandonare la Casa. "Credo che siamo su due livelli abbastanza diversi. Dal momento in cui io avessi risposto con la stessa modalità sarebbe stato anche giusto, ma questo non è successo. Per cui a me non sta bene e io decido di abbandonare", commenta la cantante prima di lasciare definitivamente il reality.

Pochi giorni dopo l'uscita dalla Casa, Jessica Morlacchi ha condiviso sui social le sue emozioni. " In questa magica avventura ho semplicemente voluto essere me stessa e voi siete riusciti a saper cogliere ogni sfumatura di me, dei miei pregi e anche dei miei difetti", ha spiegato la cantante. Nel post ha ringraziato tutti coloro che hanno avuto un ruolo nella sua avventura e anche le persone a lei vicine: "Grazie alla mia famiglia (tutta), ai miei amici e alle persone che ogni giorno si impegnano per rendermi serena".