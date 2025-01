Jenny Guardiano ospite a Verissimo

La vita le ha regalato gioie, ma anche tanti momenti difficili: Jenny Guardiano è pronta a raccontare a Verissimo una nuova fase della sua vita, sabato 25 gennaio alle 16.30 su Canale 5.

Siciliana, classe 1998, Jenny ha partecipato all'edizione estiva 2024 di Temptation Island insieme al dj Tony Renda, con il quale era legata da cinque anni. Nella trasmissione condotta da Filippo Bisciglia, i due avevano affrontato un intenso viaggio nei sentimenti dal quale sembravano essere usciti più forti che mai, come la stessa coppia aveva raccontato a Verissimo in una puntata dello scorso settembre. Di recente, Jenny ha però rivelato sui social la fine della sua storia con Tony.

Jenny ha subito di recente una perdita molto importante. Lo scorso dicembre, ha annunciato sui social la scomparsa del papà, malato da tempo: "Papà eri il mio migliore amico, sapevi tutto di me. Eravamo innamorati l’uno dell’altra. Non sentirti mai in colpa per la distanza che ci ha separato, sono cresciuta più forte, nel bene e nel male - aveva scritto a corredo di una foto con il genitore -. Adesso hai smesso di soffrire, è stata dura, ti prego tienimi per sempre la mano, papà. Proteggimi per sempre. Ti amo".