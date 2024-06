Jennifer Lopez, la dedica a Ben Affleck: "Il nostro eroe"

Jennifer Lopez torna a condividere sui social l'amore e la stima provata nei confronti del compagno Ben Affleck. Domenica 16 giugno, giorno in cui negli Stati Uniti d'America si è celebrata la festa del papà, la regina del pop ha reso omaggio all'attore sui social, attraverso uno scatto in bianco e nero accompagnato dalla scritta "Il nostro eroe; buona festa del papà". Oltre alla fotografia dedicata a Ben Affleck, 51 anni, la cantante ha voluto condividere un secondo scatto amarcord, rivolto al suo papà David Lopez.

Jennifer Lopez e l'amore per Ben Affleck a Verissimo: "Tu e io resteremo insieme"

Ospite a Verissimo, Jennifer Lopez era tornata sul ricongiungimento con Ben Affleck, con cui è sposata dal 2022 dopo la relazione che li aveva visti uniti dal 2002 al 2004, prima di lasciarsi a un passo dal matrimonio. "Quando ho ricominciato a parlare con Ben dopo 18 anni, alla fine delle sue mail scriveva Not. Going. Anywhere.", aveva raccontato l'artista, 54 anni, spiegando come è nato il brano Not going anywhere. "Dato che molti anni prima ci eravamo lasciati, questa frase per noi significava molto, era come dire: Non preoccuparti, non accadrà di nuovo, tu e io resteremo insieme. Ed è diventata una cosa molto importante per me, mi ha ispirato e ho deciso di scrivere una canzone con questo titolo", aveva raccontato la regina del pop.

Jennifer Lopez aveva quindi aggiunto: "Ho sempre creduto che ci aspettasse qualcosa di speciale, credo in Dio e ho sempre pensato che avesse in serbo per noi qualcosa di meglio di quello che potevamo immaginare e questo si è rivelato vero".