Dopo l'annuncio della seconda gravidanza, arrivano le prime foto di Jennifer Lawrence con il pancione. L'attrice ha sfilato infatti sul red carpet dell'AFI Fest di Los Angeles, confermando così di essere in attesa del secondo figlio.

Nei giorni scorsi, infatti, era stata diffusa da Vogue la notizia che Jennifer Lawrence fosse di nuovo in dolce attesa dopo che era stata vista in un ristorante di Los Angeles con il pancione ben visibile.

Sposata con il gallerista d'arte Cooke Maroney dal 2019, Jennifer Lawrence è già mamma di Cy, nato nel 2022. Anche l'annuncio della prima gravidanza nel 2021 era stata anticipata da alcune foto che ritraevano l'attrice con il pancione. La notizia della nascita del primo figlio era stata poi diffusa dai media.

Era stata poi la stessa Jennifer Lawrence a svelare sesso e nome del primo figlio in un'intervista a Vogue Us in cui aveva parlato della maternità: "La mattina dopo aver partorito mi sono sentita come se la mia vita fosse ricominciata, ho capito che era il giorno più bello della mia vita. Ho guardato mio figlio ed ero così innamorata. Il mio cuore si è allargato a un'ampiezza che non conoscevo". In quell'occasione l'attrice aveva anche rivelato di aver avuto due aborti prima della gravidanza di Cy.