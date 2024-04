Jennifer Garner, l’addio al papà: "Il dolore è inevitabile"

Lutto per Jennifer Garner. L'attrice ha annunciato sui social la scomparsa di suo padre William John Garner.

"Papà è morto serenamente sabato pomeriggio. Eravamo con lui e stavamo cantando Amazing Grace quando ci ha lasciati (l'abbiamo accompagnato o l'abbiamo spaventato è una domanda valida). Anche se non c'è alcuna tragedia nella morte di un uomo di 85 anni che ha vissuto una vita splendida, so che il dolore è inevitabile, in agguato. Ma oggi è il giorno della gratitudine", ha scritto Jennifer Garner, 51 anni, sui social, pubblicando una serie di scatti con il papà, ingegnere chimico dell'Union Carbide in Texas.

"Siamo grati per la gentilezza di papà, la sua forza calma. Per il suo modo di stuzzicare con il suo sorriso malizioso, per come ha ricoperto tutti i suoi ruoli, compreso quello di paziente papà di figlie femmine. Siamo grati per la sua etica sul lavoro, la sua leadership e la sua fede", ha aggiunto l'attrice che ha due sorelle: Melissa (1969) e Susannah (1975).

"Ci sarebbe molto da dire sul mio papà - io e le mie sorelle non smetteremo mai di parlare di lui - ma oggi condivido questi ricordi insieme al mio riconoscimento per l'uomo, il papà e il nonno che è stato", ha concluso l'attrice, che è mamma di Violet Anne (2005), Seraphina Rose Elizabeth (2009) e Samuel (2012), nati dal matrimonio con Ben Affleck.

Tantissime star di Hollywood hanno voluto mostrare vicinanza a Jennifer Garner in un momento così difficile. "Le mie condoglianze. Abbiamo fatto lo stesso per papà, un amore infinito", ha commentato Sharon Stone. Zoe Saldaña ha scritto: "Le nostre più sincere condoglianze a te e alla tua famiglia". "Mi dispiace così tanto Jen. Tanto amore a te e alla tua famiglia", è il commento di Jennifer Aniston.