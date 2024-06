Javier Zanetti, gli auguri alla figlia Sol: "Felice compleanno vita mia"

Javier Zanetti ha dedicato sui social un dolce messaggio di auguri alla figlia Sol, che l'11 giugno ha festeggiato il suo 19esimo compleanno. "19 anni, la mia principessa. Ogni mattina quando vado a svegliarla mi dice Abbracciami papà: il regalo più bello per iniziare ogni giornata", ha scritto l'ex calciatore su Instagram, aggiungendo tanti cuori allo scatto di un tenero abbraccio con la primogenita. "Un sole non solo nel suo nome, ma nella sua essenza. Felice compleanno vita mia, che i tuoi desideri e i tuoi sogni diventino realtà. Ti voglio bene Solci, in questo giorno speciale e per sempre", ha aggiunto il vicepresidente dell'Inter.

Javier Zanetti a Verissimo: "I miei figli sono la mia vita"

Javier Zanetti è sposato dal 1999 con Paula de La Fuente, conosciuta nel 1991, quando il campione giocava nel Talleres. La coppia ha coronato il proprio amore con la nascita di tre figli: Sol (2005), Ignacio (2008), e Tomás (2012). Ospite a Verissimo, l'ex capitano dell'Inter aveva condiviso l'amore per i figli: "Sono la mia vita. Insieme a mia moglie Paula sono tutto per me; da quando mi alzo al mattino, tutto quello che faccio è per la loro felicità. La mattina Sol mette la musica e cantiamo tutti insieme, è un nostro momento di intimità". Sol in un videomessaggio aveva raccontato: "Io e papà cantiamo tutte le mattine la canzone Gli ostacoli del cuore di Elisa e Ligabue, per noi è un brano molto speciale ma ogni momento che passiamo insieme è speciale. Sei il migliore papà del mondo".