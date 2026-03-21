Jasmine Trinca: "Sono stata vittima di molestie"

Jasmine Trinca racconta a Verissimo di aver subito molestie in passato. "Le ho subite come le hanno subite molte mie amiche e sorelle. Ho incontrato persone che, se le incontrassi adesso, saprei reagire in un altro modo. Però va bene quello che è stato e come sono stata. Non bisogna avere un giudizio. L'idea è quella di rovesciare la vergogna, non dobbiamo essere noi ad avere vergogna", dice l'attrice, 44 anni.



Jasmine Trinca tiene molto a dare voce al tema della violenza sulle donne: "Ci tengo perché mi ricordo quando pensavo di non potere dare voce in questo senso. Voglio trasmettere a una giovane donna la possibilità di riconoscersi. Il consenso è un tema molto importante. Non bisogna avere paura di smascherare un bruttissimo esercizio di potere che a volte si declina sulle donne".