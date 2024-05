Jasmine Carrisi confessa: "Sento il desiderio di diventare presto mamma"

Jasmine Carrisi, insieme al padre Al Bano, è stata ospite a Verissimo durante la puntata in onda domenica 12 maggio su Canale 5. Con Silvia Toffanin ha parlato anche di amore e del desiderio di maternità. "Non ero pronta, avevo bisogno di crearmi i miei spazi e la mia personalità da sola", commenta la figlia del cantante a proposito della fine della sua ultima relazione. Subito dopo, però, la figlia del cantante ammette: "Forse adesso sono pronta a trovare la persona giusta, perché io sento già il desiderio di diventare mamma". Dichiarazioni sulle quali Al Bano cerca di temporeggiare con qualche consiglio: "Secondo me dovresti prima ottenere la famosa laurea, poi se ami veramente questa carriera devi portarla avanti. E quando sarai tranquilla farai quello che vuoi".