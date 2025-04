Jacqueline MacInnes Wood diventerà mamma per la quinta volta

Jacqueline MacInnes Wood incinta per la quinta volta

Nuovo fiocco in arrivo per Jacqueline MacInnes Wood. L’attrice canadese, conosciuta in tutto il mondo per il ruolo di Steffy Forrester nella soap Beautiful, ha annunciato di essere incinta per la quinta volta.

A 38 anni, Jacqueline condivide la notizia nella sua newsletter personale, rivelando di essere quasi al settimo mese di gravidanza. “Una nuova stagione, un nuovo inizio”, scrive.

L’attrice è già mamma di quattro bambini, tutti maschi, avuti con il marito Elan Ruspoli. I loro figli si chiamano Rise (nato nel 2019), Lenix (2021), Brando (2022) e Valor James (2023). Il sesso del quinto figlio non è ancora stato rivelato.

La maternità, racconta, ha cambiato la sua prospettiva su tutto: “È la qualità della vita, la longevità e la possibilità di correre con i miei figli. Sto lavorando affinché a 70 anni possa stare al passo con i miei nipoti”, ha dichiarato al First For Women a marzo 2024.

Attivissima anche sul set, Jacqueline non ha mai lasciato la serie neanche durante le gravidanze. Il suo lavoro è stato riconosciuto con tre Daytime Emmy Awards come miglior attrice protagonista (2019, 2021, 2023).