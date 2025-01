Ivana Spagna: "Ho rischiato di morire"

La cantautrice parla per la prima volta a Verissimo del grave problema di salute per cui è stata ricoverata in ospedale: "I medici mi hanno detto: 'Se lei torna a casa, muore'"

Ivana Spagna rivela per la prima volta a Verissimo di aver avuto un problema di salute per cui è stata ricoverata in ospedale: "È stata colpa mia". La cantante, 70 anni, spiega: "Cantare è la mia vita e non avevo mai saltato uno spettacolo. Sono andata a fare un'esibizione dopo una settimana in cui non stavo bene. Dopo la prima serata, c'è stato un tracollo e mi sono bombardata di medicinali senza dirlo al mio medico, sono stata malissimo".

Ivana Spagna è andata in pronto soccorso: "Mi hanno detto che avevo un' insufficienza renale e che dovevano ricoverarmi. Ho detto: 'Io devo tornare dai miei gatti'. Mi hanno risposto: 'Se torna a casa, muore'. Sono stata in ospedale circa una settimana. Mi sono spaventata, non farò mai più una cosa del genere: prendere medicinali senza sentire prima il parere del medico".