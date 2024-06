L'intervista 16 giugno 2024

Iva Zanicchi e i problemi di salute del compagno: "Ha una forza di volontà incredibile"

La cantante parla a Verissimo delle condizioni di salute del compagno Fausto Pinna: "I medici avevano detto che non si sarebbe più alzato dal letto, invece va in giro in sedia a rotelle e ha fatto anche dei passi"