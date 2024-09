Iva Zanicchi, gli ultimi istanti del compagno Fausto Pinna: "Se n'è andato accanto a me"

Iva Zanicchi parla per la prima volta a Verissimo della scomparsa del suo amato compagno Fausto Pinna: "È una perdita dolorosissima perché mi sento davvero sola. Anche se ho tante persone attorno, quando vado a letto la sera mi viene la malinconia, un vuoto difficile da colmare".

La cantante, 84 anni, racconta l'ultimo periodo accanto al compagno, che per diversi anni ha lottato contro il tumore: "L'ultimo mese è stato dolorosissimo per la sofferenza. Per quanto andasse avanti di morfina, soffriva".

Iva Zanicchi ripercorre anche gli ultimi istanti di vita del suo "Pippi", come lo chiamava lei: "Non credevo che morisse in quel momento. Di solito mi addormentavo verso le due, dormivo accanto a lui in un lettino. L'ultima notte invece mi sono addormentata e questo non me lo perdono. Mi sono svegliata di soprassalto, lui aveva un respiro velocissimo. Gli ho misurato la febbre e aveva la febbre a 41, allora sono andata a prendere la tachipirina, ma quando sono tornata in camera ho capito. Gli sono andata vicino e gli ho detto: 'Amore vedrai che adesso starai meglio, stai tranquillo, ti voglio bene' e lui ha fatto il suo ultimo respiro e se n'è andato, è morto lì con me".