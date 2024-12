Iva Zanicchi, la foto di famiglia con le sorelle Maria Rosa e Wiria

"Eccomi qui con le mie sorelle, Maria Rosa (89 anni) e Wiria (86 anni)", scrive Ivan Zanicchi nel condividere sui social un tenero ritratto di famiglia. Terza di quattro figli, la cantante e conduttrice aveva anche un fratello minore, Antonio, scomparso a 77 anni nel 2020 dopo essersi ammalato di Covid. "Ciao fratello mio, ti ho amato come un figlio", scriveva Iva Zanicchi in un post pubblicato su Instagram per annunciarne la dipartita.

Domenica 8 dicembre, Iva Zanicchi è stata ospite a Verissimo con due grandi colleghi del mondo dello spettacolo, Cristiano Malgioglio e Orietta Berti. Insieme a Silvia Toffanin, le due cantanti sono state omaggiate dal paroliere che, in versione Babbo Natale, ha portato in studio dei doni.