Cristiano Malgioglio apre i regali di Natale per Iva Zanicchi, Orietta Berti e Silvia Toffanin

Cristiano Malgioglio ha portato in studio dei doni per Iva Zanicchi, Orietta Berti e Silvia Toffanin

Cristiano Malgioglio versione Babbo Natale. Il cantautore e paroliere ha portato a Verissimo dei doni di Natale per Iva Zanicchi, Orietta Berti e Silvia Toffanin.

Per Orietta Berti un completo intimo rosso per Capodanno. Una borsetta per Iva Zanicchi. E un carillon per Silvia Toffanin. Del carillon, Cristiano Malgioglio ha detto con la sua solita ironia: "È del periodo di Napoleone, mi è costato tantissimo".

Infine Cristiano Malgioglio ha valuto fare un regalo anche a se stesso: "Mi sono regalato un'agendina con tutti i colori dell'arcobaleno. Posso scriverci tutti i segreti della mia vita che non ho mai rivelato".