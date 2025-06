Isobel Kinnear, la dedica alla mamma: "Auguri alla mia migliore amica"

Isobel Kinnear condivide nelle storie del suo profilo Instagram alcuni teneri scatti insieme a mamma Belinda per celebrare il suo compleanno.

“Tanti auguri alla mia migliore amica, la mia bellissima mamma”, scrive la ballerina professionista di Amici, pubblicando diverse foto ricordo in compagnia della sua mamma. Tra queste, anche una fotografia che ritrae Isobel da piccola, in braccio a mamma Belinda.

Nei giorni scorsi la ballerina è volata in Australia per fare una sorpresa di compleanno alla mamma, tornando a casa per la prima volta dopo un anno. " Sono quasi certa che fosse sorpresa ", commenta Isobel pubblicando il video su TikTok. Nel video, la reazione emozionata di mamma Belinda e il tenerissimo abbraccio tra madre e figlia.

Isobel Kinnear a Verissimo: "Mia mamma è tutto per me"

Ospite a Verissimo, Isobel ha ricevuto una sorpresa speciale: l'arrivo di mamma Belinda in studio. In quell'occasione la ballerina ha parlato del suo rapporto con la madre: "Lei è la mia migliore amica. Ha sempre creduto nei miei sogni, anche più di me. È tutto per me". "Sono molto orgogliosa di lei, è stupenda sia dentro che fuori", ha aggiunto Belinda parlando della figlia.