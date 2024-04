Isabella Ferrari ospite a Verissimo

La sua eleganza senza tempo e il suo fascino intramontabile l’hanno resa un'icona straordinaria del cinema italiano: Isabella Ferrari sarà ospite a Verissimo sabato 20 aprile, dalle 16.30 su Canale 5.

Isabella Ferrari nasce il 31 marzo 1964 a Ponte dell'Olio, in provincia di Piacenza, trascorre l'infanzia tra il paesino natìo ed il vicino Gropparello.

Nel 1981 esordisce in televisione con una piccola parte nel programma Sotto le stelle di Gianni Boncompagni e successivamente prende parte alla trasmissione per ragazzi 3, 2, 1... contatto! di cui incide su 45 giri la sigla, dal titolo Canto Una Canzone.

Dopo una prima fase della carriera in cui prende parte a molte commedie cult degli anni ottanta, inizia a cimentarsi in un cinema più impegnato. Nel 1995, alla 52ª Mostra del cinema di Venezia, vince la Coppa Volpi per la miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione in Romanzo di un giovane povero di Ettore Scola con Alberto Sordi. Nel 2000 e nel 2001 interpreta la parte del commissario Giovanna Scalise nelle prime due stagioni della serie televisiva Distretto di Polizia. Nel 2013 è diretta da Paolo Sorrentino ne La grande bellezza.

Nel 1981, a soli sedici anni, ha intrapreso una breve relazione col regista Gianni Boncompagni, conosciuto sul set del programma televisivo Sotto le stelle. La sua prima figlia, Teresa, è nata da una relazione con l'imprenditore-designer Massimo Osti. L'attrice si è sposata nell'aprile 2002 con il regista Renato De Maria, dal quale ha avuto due figli.