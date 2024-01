I finalisti di Io Canto Generation si raccontano a Verissimo

La vincitrice di Io Canto Generation, Marta Viola, e i due finalisti Andrea Carpinteri e Daniele Mattia Inzucchi raccontano a Verissimo le emozioni vissute durante il talent show di Canale 5. E lo fanno in compagnia dei loro capisquadra Benedetta Caretta, Anna Tatangelo e Mietta. "Quando mi sono vista in televisione ci ho messo un attimo a realizzare quanto accaduto”, racconta Marta Viola, ancora emozionata per aver raggiunto la vittoria finale - Mia mamma era in lacrime. E anche mio fratello, non me lo aspettavo". "Non pensavo fosse possibile riprovare le stesse emozioni di 13 anni fa, invece questi ragazzi me ne hanno fatte provare forse ancora di più ed è stata un'esperienza incredibile", le fa eco Benedetta Caretta, che nel 2010 aveva trionfato nella prima versione di Io Canto. Andrea Carpinteri ha voluto omaggiare il suo paese in provincia di Siracusa, Solarino, per il sostegno ricevuto durante questa esperienza, per poi concentrarsi sul forte legame che lo lega al nonno Salvatore, il suo primo fan. "Cerco di tenermelo stretto perché i nonni sono sempre i nonni, sono speciali. E da quando mia nonna non c'è più io dormo con lui per fargli compagnia". "Bisogna sempre amare i propri genitori e soprattutto i nonni, senza dimenticarli mai", conferma la sua caposquadra Anna Tatangelo, che con Andrea condivide l’essere "due ragazzi di periferia", proprio come descritto nel celebre brano che l'ha portata al successo.

"Forse il momento più indimenticabile è stato scoprire la vittoria di Marta. Era il mio pronostico dalla prima puntata e quando ha vinto l'ho presa subito in braccio, non ho capito più nulla e non lo dimenticherò mai", ha concluso Daniele Mattia Inzucchi, che si è anche soffermato sull'occasione di partecipare a Io Canto Generation per superare tanti pregiudizi.