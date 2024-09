Immacolata Battaglia, l’addio alla mamma: “Continua a volgere il tuo sguardo su di noi”

"Continua a volgere il tuo sguardo su di noi mammina mia".

Con queste parole inizia il toccante post scritto da Immacolata Battaglia sul suo profilo Instagram per annunciare la scomparsa di sua mamma Luisa.

L'attivista per i diritti della comunità lgbtqia+ ha condiviso alcune dolci foto insieme all'amata mamma e sua moglie Eva Grimaldi.

"Qui oggi siamo tutti molto tristi...ma sono certa che lassù si sta preparando una festa meravigliosa per l'arrivo della grandissima mamma Luisa. Mi mancherai tantissimo, ma sono sicura che continuerò a sentirti sempre al mio fianco, ti amo per sempre", ha scritto Imma Battaglia nella didascalia del post.

Eva Grimaldi, il ricordo della suocera Luisa: "Per me sei stata una seconda madre"

Anche Eva Grimaldi, moglie di Imma Battaglia dal 2019, ha voluto ricordare sua suocera Luisa.

Su Instagram, l'attrice ha raccontato il profondo legame che aveva costruito con la mamma di sua moglie: "Più che una suocera sei stata per me una seconda madre, quanto amore ci siamo donate a vicenda, sono felice, fiera e orgogliosa di averti avuto nella mia vita! Mi dicevi sempre di non piangere...beh oggi faccio un po' fatica ma ti prometto che ce la metterò tutta. Fai buon viaggio Mamma Luisa, mi mancherai tanto".

Imma Battaglia ed Eva Grimaldi parlano del loro amore a Verissimo

Ospiti nello studio di Verissimo nel gennaio del 2022, Eva Grimaldi e Imma Battaglia avevano parlato della loro storia d'amore. "Quando ho conosciuto Imma avevo toccato il fondo con l'alcol. Imma mi ha salvata, mi ha preso la mano e mi ha dato la forza di uscire dal tunnel in cui ero entrata", aveva dichiarato Eva Grimaldi.