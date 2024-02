Ilona Staller: "Mio figlio Ludwig dipendente dalla droga. L'ho denunciato per salvarlo"

Ilona Staller parla a Verissimo del difficile periodo che sta vivendo a causa della dipendenza dalla droga di suo figlio Ludwig, di 31 anni.

"Ludwig si è avvicinato alla droga già alle scuole medie e da lì è entrato in un tunnel. Piano piano lo vedevo sempre diverso e nell'ultimo periodo è diventato molto aggressivo, tanto che ho iniziato a temere per la sua vita e anche per la mia visto che lui per ottenere i soldi per la droga diventava violento", spiega l'ex attrice pornografica diventata nota anche con lo pseudonimo di Cicciolina.

Ilona Staller è arrivata a denunciare il figlio: "L'ho denunciato due volte. La prima però ho ritirato la denuncia, per la seconda invece c'è un'indagine in corso. Io non avrei mai voluto denunciare mio figlio - lo amo, è il mio unico figlio -, ma l'ho fatto per salvarlo perché non voglio che muoia".

In questo periodo Ludwig è negli Stati Uniti insieme al padre Jeff Koons: "Suo padre lo sta aiutando a disintossicarsi. Preferisco che sia in un altro Paese che a Roma sotto terra. Se lui morisse, morirei con lui".