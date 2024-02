İlayda Çevik e İbrahim Çelikkol ospiti a Verissimo

In esclusiva per la prima volta a Verissimo İlayda Çevik e İbrahim Çelikkol, i seguitissimi Betül e Hakan di Terra amara. Appuntamento a sabato 10 e domenica 11 febbraio dalle 16.30 su Canale 5.

Nata a Balıkesir, in Turchia, nel 1994, İlayda Çevik è nota soprattutto per aver interpretato il ruolo di Balca Koçak nella serie Love Is in the Air e per quello di Betül Arcan nella serie Terra amara.

İbrahim Çelikkol è nato a İzmit, in Turchia, nel 1982. Ha iniziato a lavorare come modello ed è stato un giocatore di basket professionista prima di appassionarsi alla recitazione. È noto soprattutto per aver interpretato il ruolo del meccanico Mehdi Karaca nella serie My Home My Destiny accanto a Demet Özdemir. Successivamente ha interpretato il ruolo di Hakan Gümüşoğlu / Mehmet Kara nella serie Terra amara.

İbrahim Çelikkol è stato sposato con Mihre Mutlu, dalla quale ha avuto il figlio Ali.