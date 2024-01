Ilary Blasi, la verità sul rapporto con Cristiano Iovino

A Verissimo la verità di Ilary Blasi sul suo rapporto con Cristiano Iovino: "Per me le relazioni intime sono diverse"

Ilary Blasi replica per la prima volta a Verissimo alle recenti dichiarazioni di Cristiano Iovino che in un'intervista ha affermato di aver avuto una " frequentazione intima" con la conduttrice.

" Mi viene da ridere: per me le relazioni intime sono diverse", assicura Ilary Blasi. E sulle dichiarazioni di Cristiano Iovino, aggiunge: "Con Francesco c'è una causa in corso e, purtroppo, non è una bella causa. Non mi sorprende che l'intervista di Cristiano Iovino arrivi ora perché è stato chiamato da Francesco come testimone".

A proposito di Cristiano Iovino, Ilary Blasi afferma: "Lo ringrazierò sempre perché a settembre del 2022 venne alla festa di compleanno della mia agente, e mi fece delle rivelazioni sul passato di Francesco che mi hanno aperto gli occhi definitivamente".